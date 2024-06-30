Обстріл Вільнянська — у Запорізькій області оголошено день жалоби

Наслідки обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня. Фото: скриншот з відео

У Запорізькій області у неділю, 30 червня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Вільнянську. Ворог вбив семеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 30 червня.

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За словами Федорова, загарбники поцілили по місту ракетами та вбили семеро людей, серед них троє дітей. Внаслідок атаки ворога поранено 31 людину, із них вісім дітей.

Допис Федорова. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі.

Після російського удару по Вільнянську Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна кількома способами подолати російський терор. Для цього ЗСУ мають знищувати пускові установки російських ракет та збільшувати кількість сучасних систем ППО.

Згодом Держслужба з надзвичайних ситуацій України показала відео ліквідації наслідків ракетної атаки Росії у місті Вільнянськ. Місце влучання — суцільне згарище.