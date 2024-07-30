Украинские войска отразили массированный штурм российских захватчиков 30 июля

Горящая российская техника. Фото: скриншот

Российские захватчики вторично бросили в наступление 57 единиц бронированной техники, чтобы прорвать оборону украинских десантников на Кураховском направлении. Однако массированный российский штурм снова потерпел неудачу.

Видео удачного боя распространили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады во вторник, 30 июля.

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"Оккупанты за один день задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и 1 баги", — говорится в сообщении.

Несмотря на значительное количество вражеской техники, все попытки врага прорвать украинскую оборону были сведены на нет. Во время боя украинские воины уничтожили 12 боевых бронированных машин, 8 вражеских танков, 9 мотобайков и баги. Также было ликвидировано 36 оккупантов, еще 32 ранены.

"На этих кадрах — блестящая боевая работа наших артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, нашей героической пехоты", — сообщили в десантных войсках.

Военные отметили, что искалеченные российские штурмовики, пытающиеся хоть как-то убегать с поля боя, должны быть наглядной демонстрацией для каждого россиянина, которых хотел бы принять участие в войне против Украины.

Ранее мы сообщали, что аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке заявил, что в районе Часового Яра Донецкой области российские оккупанты планируют перерезать основной маршрут поставки группировки украинских бойцов, который называют "дорогой жизни". Это подтверждают действия врага в районе Авдеевки и Очеретино.

Напомним, что, несмотря на немалые потери, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, это одно из самых трудных направлений фронта, где продолжаются жесткие бои.