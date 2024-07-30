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Українські десантники показали вражаючі кадри відбиття штурму російських загарбників

30 липня 2024 13:29
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Українські війська відбили масований штурм російських загарбників 30 липня
Палаюча російська техніка. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники вдруге кинули в наступ 57 одиниць броньованої техніки, щоб прорвати оборону українських десантників на Курахівському напрямку. Проте масований російський штурм знову зазнав невдачі.

Відео вдалого бою поширили бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у вівторок, 30 липня.

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"Окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі", — йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на значну кількість ворожої техніки, усі намагання ворога прорвати українську оборону були зведені нанівець. Під час бою українські воїни знищили 12 бойових броньованих машин, 8 ворожих танків, 9 мотобайків та багі. Також було ліквідовано 36 окупантів, ще 32 — поранені.

"На цих кадрах — блискуча бойова робота наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, нашої героїчної піхоти", — повідомили в десантних військах. 

Військові відзначили, що скалічені російські штурмовики, які намагаються хоч якось тікати з поля бою, мають бути наглядною демонстрацією для кожного росіянина, який хотів би взяти участь у війні проти України.

Раніше ми повідомляли, що аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке заявив, що в районі Часового Яру Донецької області російські окупанти планують перерізати основний маршрут постачання угруповання українських бійців, який називають "дорогою життя". Це підтверджують дії ворога в районі Авдіївки та Очеретиного. 

Нагадаємо, що попри чималі втрати російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, це один із найважчих напрямків фронту, де тривають жорсткі бої.

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