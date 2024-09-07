В центре Нью-Йорка подняли сине-желтое знамя.

Украинские военные подняли сине-желтое знамя в Нью-Йорке на Донечине — видео
7 сентября 2024 18:19
Воины поднимают флаг. Иллюстративное фото: Facebook.com/zarivnaya
Воины полка "Азов" взяли под контроль часть населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Защитники подняли сине-желтое знамя в центре поселка.
Об этом сообщает пресс-служба DeepState в Telegram в субботу, 7 сентября.
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Бойцы второго механизированного батальона 53-й ОМБр подняли сине-желтое знамя на элеваторе в центре Нью-Йорка.
В DeepState отметили, что контроль оккупантов в центре поселка также относительный, поэтому все их предварительные заявления о полной оккупации "можно пока что умножать на ноль".
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