В центре Нью-Йорка подняли сине-желтое знамя.

Воины поднимают флаг. Иллюстративное фото: Facebook.com/zarivnaya

Воины полка "Азов" взяли под контроль часть населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Защитники подняли сине-желтое знамя в центре поселка.

Об этом сообщает пресс-служба DeepState в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Бойцы второго механизированного батальона 53-й ОМБр подняли сине-желтое знамя на элеваторе в центре Нью-Йорка.

В DeepState отметили, что контроль оккупантов в центре поселка также относительный, поэтому все их предварительные заявления о полной оккупации "можно пока что умножать на ноль".