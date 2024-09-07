У центрі Нью-Йорка підняли синьо-жовтий прапор — відео

Українські військові підняли синьо-жовтий прапор у Нью-Йорку на Донеччині — відео
7 вересня 2024 18:19
Воїни підіймають прапор. Ілюстративне фото: Facebook.com/zarivnaya
Воїни полку "Азов" взяли під контроль частину населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Захисники підняли синьо-жовтий прапор у центрі селища.
Про це повідомляє пресслужба DeepState у Telegram у суботу, 7 вересня.
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Бійці другого механізованого батальйону 53-ї ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку.
У DeepState зауважили, що контроль окупантів у центрі селища також відносний, тому всі їх попередні заяви про повну окупацію "можна поки множити на нуль".
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