У центрі Нью-Йорка підняли синьо-жовтий прапор — відео

Воїни підіймають прапор. Ілюстративне фото: Facebook.com/zarivnaya

Воїни полку "Азов" взяли під контроль частину населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Захисники підняли синьо-жовтий прапор у центрі селища.

Про це повідомляє пресслужба DeepState у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Бійці другого механізованого батальйону 53-ї ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку.

У DeepState зауважили, що контроль окупантів у центрі селища також відносний, тому всі їх попередні заяви про повну окупацію "можна поки множити на нуль".