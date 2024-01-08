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В СБУ отметили удачную работу спецназовцев, которые уничтожили немало оккупантов

8 января 2024 18:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ отметили удачную работу спецназовцев, которые уничтожили немало оккупантов
Уничтожение российских оккупантов на фронте. Фото: скриншот из видео СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Военнослужащие ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Вместо поздравлений по случаю зимних праздников, украинские воины присылают захватчикам "взрывные подарки".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Уничтожение российских оккупантов на фронте

"Воины ЦСО "А" СБУ уже оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов. Наши спецназовцы с новыми силами бьют россиян на поле боя и вместо поздравлений присылают им "взрывные подарки"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцам удалось атаковать военных РФ благодаря дронам-камикадзе. Они успешно отработали по живой силе врага.

Ранее мы писали, что боец противотанкового подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил четыре боевых бронированных машины. Таким образом, он сорвал попытку штурма со стороны российских захватчиков.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты обустраивают укрытие из тел своих "собратьев". Такое заметили на Авдеевском направлении, где работали украинские военные.

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