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В СБУ відзначили вдалу роботу спецпризначенців, які знищили чимало окупантів

8 січня 2024 18:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СБУ відзначили вдалу роботу спецпризначенців, які знищили чимало окупантів
Знищення російських окупантів на фронті. Фото: скриншот з відео СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Військовослужбовці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів на полі бою. Замість привітань з нагоди зимових свят, українські воїни надсилають загарбникам "вибухові подарунки".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

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Знищення російських окупантів на фронті

"Воїни ЦСО "А" СБУ вже оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів. Наші спецпризначенці з новими силами б’ють росіян на полі бою і замість привітань надсилають їм "вибухові подарунки"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійцям вдалося атакувати військових РФ завдяки дронам-камікадзе. Вони вдало відпрацювали по живій силі ворога. 

Раніше ми писали, що боєць протитанкового підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади знищив чотири бойові броньовані машини. Таким чином він зірвав спробу штурму з боку російських загарбників.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти облаштовують укриття з тіл своїх "побратимів". Таке помітили на Авдіївському напрямку, де працювали українські військові.

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