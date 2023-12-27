В Украине объявили воздушную тревогу днем 27 декабря

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога днем 27 декабря. Граждан предупреждают о взлете ракетоносителя МиГ-31К.
Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.
Воздушная тревога в Украине 27 декабря
Так, о ракетной опасности во всех регионах Украины предупредили Воздушные Силы ВСУ.
Там уточнили, что с аэдродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ взлетел ракетоноситель МиГ-31К.
О пусках ракет пока не сообщалось.
Отметим, что МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".
Напомним, что вчера вечером, 27 декабря, россияне совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.
Несмотря на это, эвакуационный поезд с более чем сотней пассажиров в Киев прибыл четко по графику. А пассажиры поезда из Херсона поделились подробностями момента удара по вокзалу.
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