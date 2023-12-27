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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

27 грудня 2023 12:01
оновлено: 12:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні оголосили повітряну тривогу вдень 27 грудня
Винищувач МіГ-31К. Фото: kremlin.ru
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу вдень 27 грудня. Громадян попереджають про зліт ракетоносія МіГ-31К.

Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.in.ua.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні 27 грудня

Так, про ракетну небезпеку у всіх регіонах України попередили Повітряні сили ЗСУ.

Там уточнили, що з аедродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ злетів ракетоносій МіГ-31К.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Про пуски ракет наразі не повідомлялося.

Зазначимо, що МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Нагадаємо, що вчора увечері, 27 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Не зважаючи на це, евакуаційний потяг з понад сотнею пасажирів до Києва прибув чітко за графіком. А пасажири потяга з Херсона поділилися подробицями моменту удару по вокзалу.

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