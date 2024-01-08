Обстрел Хмельницкой области 8 января — погиб человек

Последствия обстрела Украины 8 января. Фото: t.me/OleksiyKuleba

Сегодня утром в Хмельницкой области прогремели по меньшей мере шесть взрывов. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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Последствия обстрелов Хмельницкой области 8 января

В ОВА рассказали, что сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили две ракеты. Вместе с тем, оккупанты ударили по объектам инфраструктуры области.

В настоящее время на местах работают экстренные службы. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К сожалению, погибли два человека.

"К большому сожалению, есть уже два погибших человека. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", — говорится в сообщении.

Ранее в ОВА сообщали, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

Напомним, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Добавим, в Запорожье выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов. Известно, что четыре человека получили травмы.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что захватчики применили как крылатые ракеты, так и "Кинжалы".