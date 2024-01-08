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Внаслідок атаки РФ на Хмельниччину загинули люди — що відомо

8 січня 2024 10:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл Хмельниччини 8 січня — загинула людина
Наслідки обстрілів України 8 січня. Фото: t.me/OleksiyKuleba
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку у Хмельницькій області пролунало щонайменше шість вибухів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. 

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА

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В ОВА розповіли, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили дві ракети. Разом з тим, окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури області. 

Наразі на місцях працюють екстрені служби. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На жаль, загинули двоє людей. 

"На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя", — йдеться у повідомленні. 

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Раніше в ОВА повідомляли, що у місті пролунали щонайменше шість вибухів. 

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Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Додамо, у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що загарбники застосували як крилаті ракети, так і "Кинджали". 

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