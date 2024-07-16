Украинские воины разорвали на куски пехоту россиян — видео

Уничтожение захватчиков. Фото: скриншот видео 79-й ОДШБр

Пилоты роты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады PERUN GROUP отработали по оккупантам мощными сбросами боеприпасов. Защитникам удалось ликвидировать значительную часть личного состава врага.

Соответствующее видео опубликовали военные 79-й ОГШБр.

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Воины сбросили боеприпасы на русских захватчиков с ударных дронов. В результате были ликвидированы шесть оккупантов, еще пять — ранены.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.

Ранее мы писали, что бойцам ВСУ удалось уничтожить 1200 человек личного состава РФ.

Также бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уничтожили дорогой танк врага.