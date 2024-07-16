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Воїни 79-ї ОДШБр ударними дронами знищили піхоту противника — відео

16 липня 2024 10:39
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Українські воїни розірвали на шматки піхоту росіян — відео
Знищення загарбників. Фото: скриншот відео 79-ї ОДШБр
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Пілоти роти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади PERUN GROUP відпрацювали по окупантах потужними скидами боєприпасів. Захисникам вдалося ліквідувати значну частину особового складу ворога.

Відповідне відео опублікували військові 79-ї ОДШБр.

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Воїни скинули боєприпаси на російських загарбників з ударних дронів. Внаслідок цього було ліквідовано шість окупантів, ще п’ять — поранено.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.

Раніше ми писали, що бійцям ЗСУ вдалося знищити 1200 осіб особового складу РФ. 

Також бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дорогий танк ворога.

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