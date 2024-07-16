Українські воїни розірвали на шматки піхоту росіян — відео

Воїни 79-ї ОДШБр ударними дронами знищили піхоту противника — відео
Пілоти роти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади PERUN GROUP відпрацювали по окупантах потужними скидами боєприпасів. Захисникам вдалося ліквідувати значну частину особового складу ворога.
Відповідне відео опублікували військові 79-ї ОДШБр.
Піхоту противника розірвало на шматки
Воїни скинули боєприпаси на російських загарбників з ударних дронів. Внаслідок цього було ліквідовано шість окупантів, ще п’ять — поранено.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.
Раніше ми писали, що бійцям ЗСУ вдалося знищити 1200 осіб особового складу РФ.
Також бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дорогий танк ворога.
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