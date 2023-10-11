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Потери оккупантов на 11 октября: новые данные Генштаба

11 октября 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери оккупантов на 11 октября: новые данные Генштаба
Украинский военный стреляет из оружия. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 820 российских оккупантов. К тому же враг продолжает терять важную технику для введения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 283 900 своих солдат. За минувшие сутки противник остался без 34 танков, 91 боевой бронированной машины, 18 артиллерийских систем, одного самолета и 19 БпЛА.

Потери оккупантов на 11 октября:

  • личного состава — около 283 900 (+820) человек;
  • танков — 4 863 (+34) единицы;
  • боевых бронированных машин — 9 220 (+91) единиц;
  • артиллерийских систем — 6 731 (+18) единицы;
  • РСЗО — 809 (+1) единицы;
  • средств ПВО — 545 (+1) единиц;
  • самолетов — 316 (+1) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 226 (+19) единицы;
  • крылатых ракет — 1530 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 145 (+20) единицы;
  • специальной техники — 965 (+4) единицы.
Ориентировочные потери противника на 11 октября
Ориентировочные потери противника на 11 октября. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается увести украинских военных от Работино. 

Также мы писали, что начались 595 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают игнорировать международное гуманитарное право. Они продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов страны. Несмотря на это, бойцам ВСУ удалось добиться успеха в районе Работино. 

Добавим, украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.

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