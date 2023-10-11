Втрати окупантів на 11 жовтня: нові дані Генштабу

Український військовий стріляє зі зброї. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За минулу добу українські військові ліквідували близько 820 російських окупантів. До того ж ворог продовжує втрачати важливу техніку для введення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 283 900 своїх солдатів. За минулу добу противник залишився без 34 танків, 91 бойової броньованої машини, 18 артилерійських систем, одного літака та 19 БпЛА.

Втрати окупантів на 11 жовтня:

особового складу — близько 283 900 (+820) осіб;

танків — 4 863 (+34) одиниці;

бойових броньованих машин — 9 220 (+91) одиниць;

артилерійських систем — 6 731 (+18) одиниці;

РСЗВ — 809 (+1) одиниці;

засобів ППО — 545 (+1) одиниць;

літаків — 316 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 226 (+19) одиниці;

крилатих ракет — 1 530 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 145 (+20) одиниці;

спеціальної техніки — 965 (+4) одиниці.

Орієнтовні втрати противника на 11 жовтня. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Нагадаємо, російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.

Також ми писали, що розпочалася 595 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Вони продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру населених пунктів країни. Попри це бійцям ЗСУ вдалося досягти успіху в районі Роботиного.

Додамо, українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.