Потери оккупантов на 27 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 320 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки

За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 320 человек. Кроме того, захватчики потеряли три танка, четыре бронемашины, 38 артиллерийских систем, 24 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 276 990 (+320) человек;

танков — 4 675 (+3) единицы;

боевых бронированных машин — 8 950 (+4) единицы;

артиллерийских систем — 6 337 (+38) единиц;

РСЗО — 792 (+0) единиц;

средств ПВО — 534 (+1) единица;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 948 (+24) единицы;

крылатых ракет — 1529 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 792 (+29) единиц;

специальной техники — 927 (+2) единицы.

Потери окупантов по состоянию на 27 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Также мы писали, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Кроме того, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.