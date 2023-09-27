Потери оккупантов на 27 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 320 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 320 человек. Кроме того, захватчики потеряли три танка, четыре бронемашины, 38 артиллерийских систем, 24 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 276 990 (+320) человек;
- танков — 4 675 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин — 8 950 (+4) единицы;
- артиллерийских систем — 6 337 (+38) единиц;
- РСЗО — 792 (+0) единиц;
- средств ПВО — 534 (+1) единица;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 948 (+24) единицы;
- крылатых ракет — 1529 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 792 (+29) единиц;
- специальной техники — 927 (+2) единицы.
Напомним, спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.
Также мы писали, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.
Кроме того, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.