Втрати окупантів на 27 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 320 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ліквідовані окупанти за попередню добу

Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 320 людей. Окрім цього, загарбники втратили три танки, чотири бронемашини, 38 артилерійських систем, 24 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 276 990 (+320) осіб;

танків — 4 675 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин — 8 950 (+4) одиниці;

артилерійських систем — 6 337(+38) одиниць;

РСЗВ — 792 (+0) одиниць;

засобів ППО — 534 (+1) одиниця;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 948 (+24) одиниці;

крилатих ракет — 1 529 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8792 (+29) одиниць;

спеціальної техніки — 927 (+2) одиниці.

Втрати окупантів станом на 27 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що українські війська продовжують свій контрнаступ у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за попередню добу там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.

Також ми писали, що Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Окрім того, аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ поблизу Новопрокопівки на Запоріжжі. Про це свідчить як мінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи.