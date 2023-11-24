Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал специалистов ГСЧС, которые храбро помогают людям arrow

Зеленский показал специалистов ГСЧС, которые храбро помогают людям

24 ноября 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский показал специалистов ГСЧС, которые храбро помогают людям
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский показал специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые храбро помогают людям. Глава государства также поблагодарил их.

Фото спасателей Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Украинские спасатели

Зеленский отметил, что без добросовестной работы ГСЧС просто не представить нормальной жизни и не спасти много людей.

"Это собственно то, что составляет сущность работы работников службы — непосредственная помощь людям. Спасибо всем, кто выбрал этот путь помощи", — добавил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны Украины является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность по меньшей мере по пяти причинам. Прежде всего, каждая система противовоздушной обороны и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил военных, работающих ради победы. Он также показал их работу на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме