Зеленский показал специалистов ГСЧС, которые храбро помогают людям

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Президент Украины Владимир Зеленский показал специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые храбро помогают людям. Глава государства также поблагодарил их.

Фото спасателей Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Зеленский отметил, что без добросовестной работы ГСЧС просто не представить нормальной жизни и не спасти много людей.

"Это собственно то, что составляет сущность работы работников службы — непосредственная помощь людям. Спасибо всем, кто выбрал этот путь помощи", — добавил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны Украины является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность по меньшей мере по пяти причинам. Прежде всего, каждая система противовоздушной обороны и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил военных, работающих ради победы. Он также показал их работу на фронте.