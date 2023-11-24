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Зеленський показав фахівців ДСНС, які хоробро допомагають людям

24 листопада 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський показав фахівців ДСНС, які хоробро допомагають людям
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський показав фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які хоробро допомагають людям. Глава держави також подякував їм.

Фото рятувальників Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський наголосив, що без сумлінної роботи ДСНС просто не уявити нормального життя та не врятувати багато людей.

"Це власне те, що становить сутність роботи працівників служби — безпосередня допомога людям. Дякую всім, хто обрав цей шлях допомоги", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Каже, що є важливі результати.

Також ми писали, Володимир Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин. Передусім кожна система протиповітряної оборони й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський подякував військовим, які працюють заради перемоги. Він також показав їхню роботу на фронті.

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