Террор РФ могут остановить современные системы ПВО — Зеленский об ударе по Днепру

Зеленский отреагировал на российский удар по Днепру
В Днепре в результате российской атаки 3 июля погибли пять человек. Террор России могут остановить современные системы ПВО.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Реакция Зеленского на удар РФ по Днепру
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Днепр. Снова террористические удары россиян против нашего города. На сегодня известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, среди них ребенок. Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем, кто пострадал", — говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.
"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора", — подытожил Президент.
Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БПЛА.
Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.
Известно, что оккупанты убили пятерых человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
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