Террор РФ могут остановить современные системы ПВО — Зеленский об ударе по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Днепре в результате российской атаки 3 июля погибли пять человек. Террор России могут остановить современные системы ПВО.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Днепр. Снова террористические удары россиян против нашего города. На сегодня известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, среди них ребенок. Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем, кто пострадал", — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора", — подытожил Президент.

Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БПЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.

Известно, что оккупанты убили пятерых человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.