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Зеленський відреагував на російський удар по Дніпру

3 липня 2024 13:40
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Терор РФ можуть спинити сучасні системи ППО — Зеленський про удар по Дніпру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Дніпрі внаслідок російської атаки 3 липня загинули п'ятеро осіб. Терор Росії можуть зупинити сучасні системи ППО.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав", — йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність української зброї.

"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", — підсумував Президент.

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди. 

Наразі відомо, що окупанти вбили п'ятьох людей. Двоє поранених перебувають у важкому стані. 

 

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