Потери окупантов 26 июля - Генштаб обнародовал данные

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 36 артиллерийских систем и 73 беспилотника врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу, 26 июля.

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Потери окупантов в войне

По состоянию на пятницу, 26 июля, общие потери россиян составляют:

личного состава — около 572 300 (+950) человек;

танков — 8320 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 16 050 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 15 840 (+36) единиц;

РСЗО — 1 125 (+0) единиц;

средств ПВО — 904 (+0) единицы;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 683 (+73) единицы;

крылатых ракет — 2 402 (+0) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 414 (+56) единиц;

специальной техники — 2 668 (+7) единиц.

Утраты русских окупантов. Фото: скриншот

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.