Потери окупантов 26 июля - Генштаб обнародовал данные

ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов и уничтожили вражескую технику — новые данные Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 36 артиллерийских систем и 73 беспилотника врага.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу, 26 июля.
Потери окупантов в войне
По состоянию на пятницу, 26 июля, общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 572 300 (+950) человек;
- танков — 8320 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 050 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 15 840 (+36) единиц;
- РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
- средств ПВО — 904 (+0) единицы;
- самолетов — 363 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 683 (+73) единицы;
- крылатых ракет — 2 402 (+0) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 414 (+56) единиц;
- специальной техники — 2 668 (+7) единиц.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.
Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.
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