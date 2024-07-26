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ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів та потрощили ворожу техніку — нові дані Генштабу

26 липня 2024 08:53
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Втрати окупантів 26 липня — Генштаб оприлюднив дані
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

За минулу добу Збройні сили України знищили близько тисячі російських загарбників. Також вдалося знищити 36 артилерійських систем та 73 безпілотники ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у п'ятницю, 26 липня.

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Станом на п'ятницю, 26 липня, загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 572 300 (+950) осіб;
  • танків — 8 320 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 050 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 15 840 (+36) одиниць;
  • РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 904 (+0) одиниці;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 683 (+73) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 402 (+0) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 414 (+56) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 668 (+7) одиниць.
втрати російських окупантів
Втрати російських окупантів. Фото: скриншот

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають у Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами. 

ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні війна втрати окупантів

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