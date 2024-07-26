Втрати окупантів 26 липня — Генштаб оприлюднив дані

ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів та потрощили ворожу техніку — нові дані Генштабу
26 липня 2024 08:53
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
За минулу добу Збройні сили України знищили близько тисячі російських загарбників. Також вдалося знищити 36 артилерійських систем та 73 безпілотники ворога.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у п'ятницю, 26 липня.
Читайте також:
Втрати окупантів у війні
Станом на п'ятницю, 26 липня, загальні втрати росіян становлять:
- особового складу — близько 572 300 (+950) осіб;
- танків — 8 320 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 050 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 15 840 (+36) одиниць;
- РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 904 (+0) одиниці;
- літаків — 363 (+0) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 683 (+73) одиниці;
- крилатих ракет — 2 402 (+0) одиниці;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 414 (+56) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 668 (+7) одиниць.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають у Красногорівці та інших районах Донецької області.
Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.
Читайте Новини.LIVE!