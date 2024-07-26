Втрати окупантів 26 липня — Генштаб оприлюднив дані

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили близько тисячі російських загарбників. Також вдалося знищити 36 артилерійських систем та 73 безпілотники ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у п'ятницю, 26 липня.

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Втрати окупантів у війні

Станом на п'ятницю, 26 липня, загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 572 300 (+950) осіб;

танків — 8 320 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 050 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 15 840 (+36) одиниць;

РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;

засобів ППО — 904 (+0) одиниці;

літаків — 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 683 (+73) одиниці;

крилатих ракет — 2 402 (+0) одиниці;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 414 (+56) одиниць;

спеціальної техніки — 2 668 (+7) одиниць.

Втрати російських окупантів. Фото: скриншот

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають у Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.