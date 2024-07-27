Потери оккупантов за сутки — данные Генштаба 27 июля

ВСУ мастерски уничтожили 11 танков и более 1200 окупантов в сутки — подробности от Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1200 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 45 артиллерийских систем и 86 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в субботу, 27 июля.
Потери окупантов в войне
По состоянию на субботу, 27 июля, общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 573 510 (+1210) человек;
- танков — 8 331 (+11) единица;
- боевых бронированных машин — 16 074 (+24) единицы;
- артиллерийских систем — 15 885 (+45) единиц;
- РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
- средств ПВО — 905 (+1) единиц;
- самолетов — 363 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 736 (+53) единиц;
- крылатых ракет — 2 403 (+1) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 500 (+86) единиц;
- специальной техники — 2 671 (+3) единица.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.
Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.
Кроме того, мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.
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