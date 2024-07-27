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ВСУ мастерски уничтожили 11 танков и более 1200 окупантов в сутки — подробности от Генштаба

27 июля 2024 08:57
Галина Шподарева - редактор
Потери оккупантов за сутки — данные Генштаба 27 июля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/s/osirskiy
Галина Шподарева - редактор

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1200 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 45 артиллерийских систем и 86 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в субботу, 27 июля.

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По состоянию на субботу, 27 июля, общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 573 510 (+1210) человек;
  • танков — 8 331 (+11) единица;
  • боевых бронированных машин — 16 074 (+24) единицы;
  • артиллерийских систем — 15 885 (+45) единиц;
  • РСЗО — 1 125 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 905 (+1) единиц;
  • самолетов — 363 (+0) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 736 (+53) единиц;
  • крылатых ракет — 2 403 (+1) единицы;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 500 (+86) единиц;
  • специальной техники — 2 671 (+3) единица.
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Утраты русских окупантов. Фото: скриншот

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Кроме того, мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

война военная техника Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский потери оккупантов

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