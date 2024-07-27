Втрати окупантів за добу — дані Генштабу 27 липня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/s/osirskiy

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1200 російських загарбників. Також вдалося знищити 45 артилерійських систем та 86 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у суботу, 27 липня.

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Втрати окупантів у війні

Станом на суботу, 27 липня, загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 573 510 (+1210) осіб;

танків — 8 331 (+11) одиниця;

бойових броньованих машин — 16 074 (+24) одиниці;

артилерійських систем — 15 885 (+45) одиниць;

РСЗВ — 1 125 (+0) одиниць;

засобів ППО — 905 (+1) одиниць;

літаків — 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 736 (+53) одиниць;

крилатих ракет — 2 403 (+1) одиниці;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 500 (+86) одиниць;

спеціальної техніки — 2 671 (+3) одиниця.

Втрати російських окупантів. Фото: скриншот

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їхні можливості доволі обмежені.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що Україна розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Крім того, ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.