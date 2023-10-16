Армія РФ понад 130 разів вдарила по Запорізькій області: є поранені

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

За попередню добу російські окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранена одна жінка.

Про це розповів керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

Обстріли Запорізької області за добу

Малашко розповів, що по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua 1 / 3

"Окрім того, ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, сім БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, дев'ять РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив п'ятьма авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок артудару окупантів по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка. Загалом, надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня під вогнем окупантів опинилася Дніпропетровська, Хмельницька, Полтавська, Херсонська та Кіровоградська області.

Загалом у ніч проти 16 жовтня окупанти атакували Україну дронами та ракетами з кількох напрямків. Силам ППО вдалося ліквідувати дві керовані авіаційні ракети Х-59 з п'яти та 11 з 12 "Shahed-136/131".