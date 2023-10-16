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Армія РФ понад 130 разів вдарила по Запорізькій області: є поранені

16 жовтня 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Армія РФ понад 130 разів вдарила по Запорізькій області: є поранені
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу російські окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранена одна жінка.

Про це розповів керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко

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Малашко розповів, що по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів.

  • Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
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"Окрім того, ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, сім БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, дев'ять РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив п'ятьма авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що внаслідок артудару окупантів по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка. Загалом, надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня під вогнем окупантів опинилася Дніпропетровська, Хмельницька, Полтавська, Херсонська та Кіровоградська області.

Загалом у ніч проти 16 жовтня окупанти атакували Україну дронами та ракетами з кількох напрямків. Силам ППО вдалося ліквідувати дві керовані авіаційні ракети Х-59 з п'яти та 11 з 12 "Shahed-136/131".

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