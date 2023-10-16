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Армия РФ более 130 раз ударила по Запорожской области: есть раненые

16 октября 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Армия РФ более 130 раз ударила по Запорожской области: есть раненые
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов ранена одна женщина.

Об этом рассказал руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Малашко рассказал, что по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Работино, Каменского, Степового, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов.

  • Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
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"Кроме того, враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, семь БпЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степновому, девять РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Работино Белогорья и Малой Токмачки также уготовил пятью авиаснарядами по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке" , — говорится в сообщении.

Известно, что в результате артудара окупантов по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина. В общей сложности поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Напомним, в ночь на 16 октября под огнем оккупантов оказалась Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, Херсонская и Кировоградская области.

Всего в ночь на 16 октября оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось ликвидировать две управляемые авиационные ракеты Х-59 из пяти и 11 из 12 "Shahed-136/131".

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