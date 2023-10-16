Армия РФ более 130 раз ударила по Запорожской области: есть раненые
За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов ранена одна женщина.
Об этом рассказал руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Обстрелы Запорожской области за сутки
Малашко рассказал, что по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Работино, Каменского, Степового, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов.
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Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
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Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
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Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
"Кроме того, враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, семь БпЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степновому, девять РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Работино Белогорья и Малой Токмачки также уготовил пятью авиаснарядами по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке" , — говорится в сообщении.
Известно, что в результате артудара окупантов по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина. В общей сложности поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 16 октября под огнем оккупантов оказалась Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская, Херсонская и Кировоградская области.
Всего в ночь на 16 октября оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось ликвидировать две управляемые авиационные ракеты Х-59 из пяти и 11 из 12 "Shahed-136/131".
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