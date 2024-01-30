Катастрофа Іл-76 у РФ — у ГУР прокоментували щодо ймовірної передачі тіл

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Росія не готова передати тіла українських полонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76 під час падіння у Бєлгородській області. В українського керівництва наразі немає достовірної інформації щодо правдивості російських заяв.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

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За словами Юсова, інформація про українських полонених на борту літака Іл-76 — це лише заяви Росії, точних даних наші спецслужби не мають.

"Наразі немає готовності щодо передачі тіл з того боку. Однак з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.

Представник ГУР також розповів, що є ймовірність того, що на літаку були і полонені, і боєприпаси, яких прикривали живим щитом. Крім того, Росія вкидала досить провокативні реакції щодо катастрофи, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їхньою версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямку триває", — наголосив Юсов.

Що відомо про падіння літака у Бєлгородській області

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії 24 січня впав літак ІЛ-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Своєю чергою представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, мали бути військово-політичні VIP-персони РФ. ФСБ в останній момент заборонили їм летіти цим літаком.

Також він додав, що Росія могла використати українських військовополонених як живий щит для перевезення зброї. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

Нагадаємо, нещодавно начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія так і не показала трупи з місця авіакатастрофи Іл-76.

Раніше ми повідомляли, що російська сторона і досі офіційно не надала жодних імен і прізвищ осіб, які загинули через збиття літака Іл-76, яке сталася нещодавно. При цьому мережею ширяться неофіційні списки загиблих.