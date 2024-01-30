Катастрофа Ил-76 в РФ — в ГУР прокомментировали по поводу вероятной передачи тел

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Россия не готова передать тела украинских пленных, якобы находившихся на борту самолета Ил-76 во время падения в Белгородской области. У украинского руководства пока нет достоверной информации о правдивости российских заявлений.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному.

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По словам Юсова, информация об украинских пленных на борту самолета Ил-76 — это только заявления России, точных данных у наших спецслужб нет.

"Пока нет готовности по передаче тел с той стороны. Однако с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится наихудший сценарий, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", — сказал он.

Представитель ГУР также рассказал, что есть вероятность того, что на самолете были и пленные, и боеприпасы, прикрываемые живым щитом. Кроме того, Россия вбрасывала достаточно провокационные реакции по поводу катастрофы, ведь режим тишины не был объявлен над Белгородом и РФ не сообщала заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и припасы, потому что для этого самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы, и люди — это могло быть как живой щит, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", — подчеркнул Юсов.

Что известно о падении самолета в Белгородской области

В Корочанском районе Белгородской области России 24 января упал самолет ИЛ-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь этим самолетом.

Также он добавил, что Россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит для перевозки оружия. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.

Напомним, недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия так и не показала трупы с места авиакатастрофы Ил-76.

Ранее мы сообщали, что российская сторона до сих пор официально не предоставила никаких имен и фамилий лиц, погибших из-за недавно случившегося сбития самолета Ил-76. При этом по сети распространяются неофициальные списки погибших.