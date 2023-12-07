Навіть по відео видно, наскільки вони схудлі — Лубінець про харчування українських полонених

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook / Дмитро Лубінець

Україна обмінялася з російською стороною відеоспілкуванням з полоненими. Кожен ролик було надіслано рідним військових. З цього спілкування стало видно, наскільки погано країна-агресорка годує наших захисників.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх".

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В яких умовах перебувають українські полонені

"Я точно не можу назвати їх здоровими, бо ті відео, які я бачив, змушують мене констатувати, що їх точно годують недостатньо. Бо навіть по відео і по фотографії видно, наскільки вони схудлі", — сказав Лубінець.

Також він додав, що українські полонені перебувають у важких умовах.

"Щодо тортур, як офіційни представник України, без додаткових деталей я не можу верифікувати, чи були піддані тортурам, чи ні. Але ситуація точно не найкраща", — додав омбудсмен.

Взаємне відвідування військовополонених між Україною та Росією: що відомо

Україна та Росія домовилися про взаємне відвідування своїх військовополонених. Підбити підсумки своїх візитів наразі заплановано на кінець поточного року.

Крім того, Лубінець заявив, що до кінця 2023 року вдасться відвідати близько 400 українських військовополонених. За його словами, не так давно українська делегація змогла відвідати ще 119 військовополонених в Росії.

Із 119 військовослужбовців, як стверджує омбудсмен, частину верифікували як полонених. Ще трьох бійців вважали загиблими.

Нагадаємо, Росія призупинила обмін військовополоненими з Україною. Пізніше в Координаційному штабі прокоментували такий вчинок кремлівського режиму: там заявили, аби вплинути на суспільство та показати, що Росія намагається показати бездіяльність української влади щодо цього питання.