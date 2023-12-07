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Даже по видео видно, насколько они похудели — Лубинец о питании украинских пленных

7 декабря 2023 21:14
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Даже по видео видно, насколько они похудели — Лубинец о питании украинских пленных
Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook / Дмитрий Лубинец
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Украина обменялась с российской стороной видеообщением с пленными. Каждый ролик был передан родным военных. Из этого общения стало видно, как плохо страна-агрессор кормит наших защитников. 

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на международной конференции по правам человека "Свобода или страх".

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В каких условиях находятся украинские пленные

"Я точно не могу назвать их здоровыми, потому что те видео, которые я видел, заставляют меня констатировать, что их точно кормят недостаточно. Потому что даже по видео и по фотографии видно, насколько они похудели", — сказал Лубинец.

Также он добавил, что украинские пленные находятся в тяжелых условиях.

"По поводу пыток, как официальный представитель Украины, без дополнительных деталей я не могу верифицировать, были подвергнуты пыткам или нет. Но ситуация точно не самая лучшая", — добавил омбудсмен.

Взаимное посещение военнопленных между Украиной и Россией: что известно

Украина и Россия договорились о взаимном посещении своих военнопленных. Подвести итоги своих визитов запланировано на конец текущего года.

Кроме того, Лубинец заявил , что до конца 2023 года удастся посетить около 400 украинских военнопленных. По его словам, недавно украинская делегация смогла посетить еще 119 военнопленных в России.

Из 119 военнослужащих, как утверждает омбудсмен, часть верифицировали как пленных. Еще трое бойцов считались погибшими.

Напомним, Россия приостановила обмен военнопленными из Украины. Позже в Координационном штабе прокомментировали такой поступок кремлевского режима: там заявили, чтобы повлиять на общество и показать, что Россия пытается показать бездействие украинской власти по этому вопросу.

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