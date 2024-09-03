Обстріл Велетенського Херсонської області 3 вересня — загинув чоловік

Окупанти атакували житловий будинок у Херсонській області — загинув чоловік
Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, атакували житловий будинок у Велетенському Херсонської області. Ворог використовував дрон. Внаслідок обстрілу є загиблий.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
Російський обстріл Херсонської області
"Росіяни атакували з дрона житловий будинок у Велетенському", — розповів Прокудін.
За його словами, через скидання вибухівки з російського безпілотника смертельні поранення отримав місцевий житель 1973 року народження.
Нагадаємо, 27 серпня окупанти завдали удару безпілотником по селу Зміївка Херсонської області. Внаслідок цього місцева жителька отримала важкі поранення, вона померла у лікарні.
А 25 серпня російська армія атакувала Херсонську область з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені, зокрема дитина.
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