Обстріл Велетенського Херсонської області 3 вересня — загинув чоловік

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото архівне: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, атакували житловий будинок у Велетенському Херсонської області. Ворог використовував дрон. Внаслідок обстрілу є загиблий.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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"Росіяни атакували з дрона житловий будинок у Велетенському", — розповів Прокудін.

За його словами, через скидання вибухівки з російського безпілотника смертельні поранення отримав місцевий житель 1973 року народження.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 серпня окупанти завдали удару безпілотником по селу Зміївка Херсонської області. Внаслідок цього місцева жителька отримала важкі поранення, вона померла у лікарні.

А 25 серпня російська армія атакувала Херсонську область з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені, зокрема дитина.