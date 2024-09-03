Обстрел Велетенского Херсонской области 3 сентября — погиб мужчина

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото архивное: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, атаковали жилой дом в Велетенском Херсонской области. Враг использовал дрон. В результате обстрела есть погибший.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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"Россияне атаковали с дрона жилой дом в Велетенском", — рассказал Прокудин.

По его словам, из-за сброса взрывчатки с российского беспилотника смертельные ранения получил местный житель 1973 года рождения.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, 27 августа оккупанты нанесли удар беспилотником по селу Змиевка Херсонской области. В результате местная жительница получила тяжелые ранения, она умерла в больнице.

А 25 августа российская армия атаковала Херсонскую область из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и ударных беспилотников. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, в том числе ребенок.