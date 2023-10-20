Повітряна тривога в Україні — існує ракетна небезпека

Ракета летить у небі. Фото ілюстративне: google

Увечері 20 жовтня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з ракетною небезпекою.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

17:53 низка областей "почервоніли" через загрозу ракетного обстрілу. Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Кіровоградську та Одеську області.

Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

18:06 у деяких моніторингових пабліках повідомили, що для Одеси існує загроза ракетного обстрілу з авіації, для Кіровоградської області — балістичного обстрілу.

Інформація про загрозу ракетного обстрілу. Фото: скриншот

Мапа тривог

18:17 "почервоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Одеська області.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Окрім того, внаслідок обстрілу Берислава вранці одна людина загинула.

Додамо, вночі 18 жовтня окупанти обстріляли будинок у Запоріжжі, використовуючи для цього балістичне озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та зниклі безвісти. А за даними ДСНС, існує загроза обвалу будівлі.

Загалом, внаслідок удару було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади. Окрім того, ракета влучила в легендарний футбольний стадіон "Торпедо". Постраждали комунікації арени та спортзал, у якому вибило вікна.