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Повітряна тривога в Україні — існує ракетна небезпека

20 жовтня 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — існує ракетна небезпека
Ракета летить у небі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 20 жовтня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з ракетною небезпекою. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

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Повітряна тривога в Україні

17:53 низка областей "почервоніли" через загрозу ракетного обстрілу. Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Кіровоградську та Одеську області. 

Повітряна тривога в Україні 20 жовтня
Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

18:06 у деяких моніторингових пабліках повідомили, що для Одеси існує загроза ракетного обстрілу з авіації, для Кіровоградської області — балістичного обстрілу. 

Ракетна небезпека 20 жовтня
Інформація про загрозу ракетного обстрілу. Фото: скриншот

Мапа тривог

18:17 "почервоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Одеська області. 

Повітряна тривога в Україні 20 жовтня
Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня загарбники атакували Донецьку, Херсонську та Харківську області. Окрім того, внаслідок обстрілу Берислава вранці одна людина загинула.

Додамо, вночі 18 жовтня окупанти обстріляли будинок у Запоріжжі, використовуючи для цього балістичне озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та зниклі безвісти. А за даними ДСНС, існує загроза обвалу будівлі

Загалом, внаслідок удару було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади. Окрім того, ракета влучила  в легендарний футбольний стадіон "Торпедо". Постраждали комунікації арени та спортзал, у якому вибило вікна.

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