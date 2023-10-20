Воздушная тревога в Украине — существует ракетная опасность

Ракета летит в небе. Фото иллюстративное: google

Вечером 20 октября в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

17:53 ряд областей "покраснели" из-за угрозы ракетных обстрелов. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях.

Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот

18:06 в некоторых мониторинговых пабликах сообщили, что для Одессы существует угроза ракетного обстрела из авиации, для Кировоградской области — баллистического обстрела.

Информация об угрозе ракетных обстрелов. Фото: скриншот

Карта тревог

18:17 "покраснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Одесская области.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 20 октября захватчики атаковали Донецкую, Херсонскую и Харьковскую области. Кроме того, в результате обстрела Берислава утром один человек погиб.

Добавим, ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли дом в Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. А по данным ГСЧС, существует угроза обрушения здания.

Всего в результате удара было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения. Кроме того, ракета попала в легендарный футбольный стадион "Торпедо". Пострадали коммуникации арены и спортзал, где выбило окна.