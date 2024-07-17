Возведение Генштаба 17 июля — на каких направлениях было больше всего вражеских атак

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне не прекращают атаки по каждому из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боестолкновений. Больше всего атак произошло на Покровском, Северском, Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке в среду, 17 июля.

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В среду, 17 июля, начались 875 сутки полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки в Генштабе ВСУ зафиксировали 112 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБов. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Временного Яра, Клещиевки и Опросного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло одно враждебное штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага – не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Напомним, украинские подразделения отошли из села Крынки Херсонской области. По словам военных, это произошло еще несколько недель назад.

Ранее мы писали, что русские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Также мы сообщали, что пилоты роты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады PERUN GROUP отработали по оккупантам мощными сбросами боеприпасов. Защитникам удалось ликвидировать значительную часть личного состава врага.