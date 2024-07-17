Зведення Генштабу 17 липня — на яких напрямках було найбільше ворожих атак

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни не припиняють атаки на кожному з напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень. Найбільше атак відбулося на Покровському, Сіверському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у середу, 17 липня.

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Яка ситуація на кожному з напрямків фронту

У середу, 17 липня, розпочалася 875 доба повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби у Генштабі ЗСУ зафіксували 112 бойових зіткнень.

"За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню", — йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога — не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Нагадаємо, українські підрозділи відійшли з села Кринки Херсонської області. За словами військових на цьому напрямку, це відбулось ще кілька тижнів тому.

Раніше ми писали, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Також ми повідомляли, що пілоти роти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади PERUN GROUP відпрацювали по окупантах потужними скидами боєприпасів. Захисникам вдалося ліквідувати значну частину особового складу ворога.