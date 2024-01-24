В США назвали главную цель атак РФ против мирных украинцев

Джон Кирби. Фото: US Secretary of Defense/flickr

Массированные удары РФ по объектам гражданской инфраструктуры Украины, как обстрел утром 23 января, это попытка страны-агрессора снизить боевой дух украинцев. Так оккупанты пытаются "взломать волю украинского населения и его оборону".

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге во вторник, 23 января.

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Кирби не исключил, что российский диктатор Владимир Путин может идти на такую тактику сознательно.

"Атаки на объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и районы — это опять-таки не то, чего Путин не сторонился в прошлом, чтобы сломать волю украинского населения и его оборону", — сказал он.

Также Кирби заявил, что не видит "особого движения на фронте" в Украине и "ни одна из сторон не достигает значительного прогресса".

Напомним, 23 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Незадолго уже покраснели абсолютно все области Украины. Россияне выпустили ракеты по Киеву и Днепропетровщине.