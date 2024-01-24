В США назвали главную цель атак РФ против мирных украинцев
Массированные удары РФ по объектам гражданской инфраструктуры Украины, как обстрел утром 23 января, это попытка страны-агрессора снизить боевой дух украинцев. Так оккупанты пытаются "взломать волю украинского населения и его оборону".
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге во вторник, 23 января.
Зачем РФ уничтожает Украину
Кирби не исключил, что российский диктатор Владимир Путин может идти на такую тактику сознательно.
"Атаки на объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и районы — это опять-таки не то, чего Путин не сторонился в прошлом, чтобы сломать волю украинского населения и его оборону", — сказал он.
Также Кирби заявил, что не видит "особого движения на фронте" в Украине и "ни одна из сторон не достигает значительного прогресса".
Напомним, 23 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.
Незадолго уже покраснели абсолютно все области Украины. Россияне выпустили ракеты по Киеву и Днепропетровщине.
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