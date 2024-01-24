У США назвали головну мету атак РФ проти мирних українців

Джон Кірбі. Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr

Масовані удари РФ по об'єктах цивільної інфраструктури України, як обстріл вранці 23 січня, це спроба країни-агресора знизити бойовий дух українців. Так окупанти намагаються "зламати волю українського населення та його оборону".

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, виступаючи на брифінгові у вівторок, 23 січня.

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Кірбі не виключив, що російський диктатор Володимир Путін може йти на таку тактику свідомо.

"Атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та райони — це знову ж таки не те, чого Путін не цурався в минулому, щоб зламати волю українського населення та його оборону", — сказав він.

Також Кірбі заявив, що не бачить "особливого руху на фронті" в Україні й "жодна зі сторін не досягає значного прогресу".

Нагадаємо, 23 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Незадовго вже "почервоніли" абсолютно всі області України. Росіяни випустили ракети по Києву та Дніпропетровщині.