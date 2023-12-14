Воздушная тревога в Украине вечером: угроза дроновых ударов

Дроны в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников

Вечером, около 22:09, Украиной начала снова распространяться воздушная тревога. Российские "шахеды" взяли курс с южного направления на север.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Информация о возможной атаке дронов. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 14 декабря

Напомним, с утра 14 декабря в 08:40 объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях.

Приблизительно через час воздушная тревога звучала во всех областях страны. Она была связана со взлетом МиГ-31К.

Третий раз воздушную тревогу объявили около 14:00. В Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской авиации и угрозе ракетного удара. В частности, с российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.

Через час, около 15:40, стало известно о взлете шести бортов МиГ-31К. Произошло несколько пусков ракет.