Повітряна тривога в Україні ввечері: загроза дронових ударів

Дрони в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Увечері, близько 22:09, Україною почала знову ширитися повітряна тривога. Російські "шахеди" взяли курс з південного напрямку на північ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Інформація про можливу атаку дронів. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 14 грудня

Нагадаємо, зранку 14 грудня о 08:40 оголосили повітряну тривогу у Київській та Чернігівській областях.

Приблизно через годину повітряна тривога звучала у всіх областях країни. Вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К.

Втретє повітряну тривогу оголосили близько 14:00. У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.

Через годину, близько 15:40, стало відомо про зліт шести бортів МіГ-31К. Відбулося декілька пусків ракет.