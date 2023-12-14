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Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека

14 грудня 2023 22:16
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері: загроза дронових ударів
Дрони в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, близько 22:09, Україною почала знову ширитися повітряна тривога. Російські "шахеди" взяли курс з південного напрямку на північ. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

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Інформація про можливу атаку дронів. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 14 грудня

Нагадаємо, зранку 14 грудня о 08:40 оголосили повітряну тривогу у Київській та Чернігівській областях. 

Приблизно через годину повітряна тривога звучала у всіх областях країни. Вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. 

Втретє повітряну тривогу оголосили близько 14:00. У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К. 

Через годину, близько 15:40, стало відомо про зліт шести бортів МіГ-31К. Відбулося декілька пусків ракет. 

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