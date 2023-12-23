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Украинские военные уничтожили ракету над Днепропетровщиной

23 декабря 2023 14:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Днепропетровщины 23 декабря - уничтожена ракета
Силы ПВО Украины. Фото: defence-ua.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью сегодня днем, 23 декабря. При этом, перед этим появилась информация о звуках взрыва в регионе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, военные ПВК “Восток” уничтожили ракету над Днепровским районом. При этом он поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

Взрывы в Днепре

Известно, что сегодня очевидцы сообщали о звуках взрывов в Днепре. При этом, в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Пост о сбитой ракете над Днепропетровщиной. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атаки врага погиб человек, еще десять — получили ранения.

Добавим, вчера, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы

 

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