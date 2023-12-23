Обстріл Дніпропетровщини 23 грудня - знищено ракету

Сили ППО України. Фото: defence-ua.com

Українські військові знищили ворожу ракету над Дніпропетровською областю сьогодні вдень, 23 грудня. При цьому перед цим з'явилася інформація про звуки вибуху в регіоні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, військові ПВК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом. При цьому він подякував військовим за успішно виконану роботу.

Вибухи у Дніпрі

Відомо, що сьогодні очевидці повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі. При цьому в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Посаду про збиту ракету над Дніпропетровщиною. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Донецьку область. В результаті атаки ворога загинула людина, ще десять отримали поранення.

Додамо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони