Обстріл Дніпропетровщини 23 грудня - знищено ракету

Українські військові знищили ракету над Дніпропетровщиною
Українські військові знищили ворожу ракету над Дніпропетровською областю сьогодні вдень, 23 грудня. При цьому перед цим з'явилася інформація про звуки вибуху в регіоні.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
ППО знищила ракету над Дніпропетровщиною
За словами Лисака, військові ПВК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом. При цьому він подякував військовим за успішно виконану роботу.
Вибухи у Дніпрі
Відомо, що сьогодні очевидці повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі. При цьому в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Донецьку область. В результаті атаки ворога загинула людина, ще десять отримали поранення.
Додамо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони
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