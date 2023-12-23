Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові знищили ракету над Дніпропетровщиною arrow

Українські військові знищили ракету над Дніпропетровщиною

23 грудня 2023 14:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Дніпропетровщини 23 грудня - знищено ракету
Сили ППО України. Фото: defence-ua.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові знищили ворожу ракету над Дніпропетровською областю сьогодні вдень, 23 грудня. При цьому перед цим з'явилася інформація про звуки вибуху в регіоні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

ППО знищила ракету над Дніпропетровщиною

За словами Лисака, військові ПВК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом. При цьому він подякував військовим за успішно виконану роботу.

Вибухи у Дніпрі

Відомо, що сьогодні очевидці повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі. При цьому в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

скріншот
Посаду про збиту ракету над Дніпропетровщиною. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Донецьку область. В результаті атаки ворога загинула людина, ще десять отримали поранення.

Додамо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Актуальне по темі