Верещук призвала украинцев уехать из Крыма

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: google

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму, покинуть полуостров. Это нужно на тот период, пока будет происходить деоккупация региона.

Об этом написала Ирина Верещук на своей странице в Telegram.

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Верещук посоветовала украинцам в Крыму переждать деоккупацию региона на подконтрольной Украине территории или в третьих странах.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", — написала Верещук.

Фото: скриншот

Напомним, 23 сентября во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Жители полуострова слышали свист ракеты.

Добавим, 22 сентября в Севастополе оккупанты сообщили о ракетном ударе по штабу Черномосского флота.

Также мы писали, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.

В свою очередь "прилет" по штабу Черноморского флота РФ прокомментировал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он также рассказал, как это повлияет на дальнейшие военные действия.