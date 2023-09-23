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Верещук закликала українців виїхати з Криму

23 вересня 2023 22:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Верещук закликала українців виїхати з Криму
Віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які проживають в тимчасово окупованому Криму, покинути півострів. Це потрібно на той період, поки відбуватиметься деокупація регіону. 

Про це написала Ірина Верещук на своїй сторінці в Telegram.

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Верещук закликала українців виїхати з Криму

Відтак, Верещук порадила українцям в Криму перечекати деокупацію регіону на підконтрольній Україні території або у третіх країнах. 

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або у третіх країнах", — написала Верещук. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Жителі півострова чули свист ракети.

Додамо, 22 вересня в Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорномоського флоту. 

Також ми писали, що командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи у Севастополі 22 вересня та вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ. 

Своєю чергою "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ прокоментував речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він також розповів, як це вплине на подальші військові дії. 

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