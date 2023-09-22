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Зеленский заявил о планах деоккупировать Бахмут и еще два города: детали

22 сентября 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский заявил о планах деоккупировать Бахмут и еще два города: детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/ OLEG PETRASYUK
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия и деоккупируют украинские территории. Следовательно, Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области и еще два города.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне, сообщает CNN.

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"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", — сказал Президент.

В то же время глава государства не назвал города, которые собираются освободить ВСУ ради безопасности и информационной тишины.

"Я не скажу, какие именно города, извините. И потому у нас есть план. Очень комплексный план", — отметил Зеленский.

Напомним, 14 сентября екс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

Уже 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области и рассказали, что 72-я ОМСБр бригада РФ разбита до основания. Кроме того, военные показали уникальные кадры увольнения Андреевки.

А 17 сентября Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

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