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Зеленський заявив про плани деокупувати Бахмут та ще два міста: деталі

22 вересня 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський заявив про плани деокупувати Бахмут та ще два міста: деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/ OLEG PETRASYUK
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують контрнаступальні дії та деокуповують українські території. Відтак, Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут у Донецькій області та ще два міста. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні, повідомляє CNN

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"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", — сказав Президент.

Водночас глав держави не назвав міста, які збираються звільнити ЗСУ задля безпеки та інформаційної тиші.

"Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації. 

Вже 15 вересня  3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області та розповіли, що 72-гу ОМСБр бригаду РФ розбито вщент. Окрім того, військові показали унікальні кадри звільнення Андріївки.  

А 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене. 

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