Зеленський заявив про плани деокупувати Бахмут та ще два міста: деталі
Українські військові продовжують контрнаступальні дії та деокуповують українські території. Відтак, Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут у Донецькій області та ще два міста.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні, повідомляє CNN.
Деокупація України: плани ЗСУ на звільнення Бахмута
"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", — сказав Президент.
Водночас глав держави не назвав міста, які збираються звільнити ЗСУ задля безпеки та інформаційної тиші.
"Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 14 вересня ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.
Вже 15 вересня 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області та розповіли, що 72-гу ОМСБр бригаду РФ розбито вщент. Окрім того, військові показали унікальні кадри звільнення Андріївки.
А 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене.