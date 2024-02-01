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Появились первые спутниковые снимки с места падения Ил-76 под Белгородом

1 февраля 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Появились первые спутниковые снимки с места падения Ил-76 под Белгородом
Обломки самолета Ил-76. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появились первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76. Авиакатастрофа произошла 24 января под Белгородом.

Фото опубликовали "Схемы".

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Падение Ил-76 в Белгородской области

На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января можно увидеть место падения российского самолета Ил-76. Во время катастрофы борт оставил след, который тянется примерно на 500 метров.

Место падения самолета Ил-76 под Белгородом
Место падения самолета Ил-76 под Белгородом. Фото: t.me/cxemu
Место падения самолета Ил-76 под Белгородом
Место падения самолета Ил-76 под Белгородом. Фото: t.me/cxemu

Что известно об авиакатастрофе под Белгородом

В Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших. К тому же это могли быть украинские военнопленные.

Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в разбившемся в Белгородской области самолете Ил-76 находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные. Существует мнение, что он мог перевозить ракеты для российских оккупантов.

Кроме давления на западных партнеров Украины, россияне планируют использовать падение Ил-76 в Белгородской области и для информационной спецоперации против Украины и украинцев. Причем действуя на разные целевые аудитории как на семьи украинских военнопленных, так и на самых заключенных на территории России.

россия
война
самолет
спутник
авиакатастрофа
Украина
Белгородская область

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