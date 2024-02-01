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З'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 під Бєлгородом

1 лютого 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З'явилися перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 під Бєлгородом
Уламки літака Іл-76. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76. Авіакатастрофа сталася 24 січня під Бєлгородом.

Фото опублікували "Схеми".

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Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня можна побачити місце падіння російського літака Іл-76. Під час катастрофи борт залишив слід, який простягається приблизно на 500 метрів.

Місце падіння літака Іл-76 під Бєлгородом
Місце падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Фото: t.me/cxemu
Місце падіння літака Іл-76 під Бєлгородом
Місце падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Фото: t.me/cxemu

Що відомо про авіакатастрофу під Бєлгородом

У Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. До того ж це могли бути українські військовополонені.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії. Українців закликають не поширювати неперевірену інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Триває досудове розслідування.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформації про те, що в літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, перебували військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.

Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були на борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області, українські військовополонені. Наразі існує думка, що він міг перевозити ракети для російських окупантів.

Крім тиску на західних партнерів України росіяни планують використати падіння Іл-76 у Бєлгородській області і для інформаційної спецоперації проти України та українців. Причому діючи на різні цільові аудиторії — як на родини українських військовополонених, так і на самих ув’язнених на території Росії.

росія
війна
літак
супутник
авіакатастрофа
Україна
Бєлгородська область

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