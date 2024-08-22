Українські оператори БпЛА показали як працюють в Курській області

Оператори дронів стежать за роботою БпЛА. Фото: скриншот відео

В Курській області триває захисна операція Збройних сил України. У Десантно-штурмовому війську показали ефектне відео, як бійці вправно нищать російські військові об'єкти та зброю завдяки дронам.

Відео з'явилося на сторінці Десатно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

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Як оператори дронів заміняють артилерію

Один з військових поділився, що наразі оператори БпЛА "замінюють" артилерію, адже розрив скинутих боєприпасів, як і 60-мм міна.

Військовий споряджує дрон боєприпасом. Фото: скриншот відео

Військовий Антон розповів, що управління дронами непросте. Потрібно стежити за пейзажем та передати дані про побачені підозрілі об'єкти, а потім влучно їх атакувати в Курській області.

За його словами, оператори дронів нерідко виконують і допоміжну роботу — одного разу він лише за добу доставив дронами 16 літрів води для побратимів в окопах. Інколи доводилось допомагати з доставленням боєкомплектів через дрони.

Гармата, яку знищили ЗСУ в Курській області завдяки БпЛА. Фото: скриншот

"Ще вчора ми працювали на Торецьку, зараз вже на російській території. У нас вильоти щодня, працюємо ефективно, кожен день є влучання. Ось буквально годину тому російську гармату знищили", — розповів оператор ударних БпЛА Данило.

Що відбувається в Курській області

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський офіційно заявив, про просування ЗСУ у Курській області Росії на глибину оборони противника від 28 до 35 км.

Вчора, 21 серпня, ЗСУ вдалося взяти в полон ще кількох російських військових. Також Жозеп Боррель несподівано зробив заяву із закликом зняти обмеження з України на використання західної зброї на тлі операції в Курській області.

А місцева російська влада вже боїться проводити вибори та готує для росіян нову пропаганду.